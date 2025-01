Il retroscena: la Juve non si arrende per Araujo. La differenza con Tomori

Ribadiamo: la prima scelta della Juventus è Ronald Araujo, al netto delle giuste e inevitabili dichiarazioni sia di Laporta che di Flick nelle ultime ore. Il problema, per loro, è rappresentato dal fatto che il difensore ha deciso di andarsene, lo ha comunicato e ha scelto la Juve. Il Barcellona ha dalla sua il contratto (scadenza giugno 2026) e a sfavore la volontà di Araujo di andare e quindi di non accettare la proposta di rinnovo ritenuta non congrua. L’altro obiettivo vero dalla Juventus è Hancko, ma abbiamo spiegato come sia una situazione concreta già apparecchiata per giugno, cercheremo di capire se ci saranno margini per concretizzare. Per Araujo la Juventus ha intenzione anche di fare una proposta importante, nel giro di 48 ore dovremmo saperne di più. Su Tomori abbiamo già spiegato una settimana fa: la partita con il Milan non è chiusa, vanno lasciati spiragli, ma nelle priorità la preferenza va data a Araujo. Almeno fino a quando ci sarà la possibilità di andare avanti con la sponda del diretto interessato, da tempo intrigato dalla proposta Juve.

Foto: Instagram Araujo