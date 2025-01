Il retroscena: Tomori, il Milan lascia mezzo spiraglio. Ma la Juve…

Fikayo Tomori assolutamente incedibile? Possiamo dire che il Milan ha lasciato mezzo spiraglio in presenza di un offerta di almeno 25 milioni più bonus. Per il diretto interessato la svolta in panchina con Conceicao al posto di Fonseca ha rappresentato una manna dal cielo visto che ha ritrovato visibilità, ma non sono chiuse tutte le porte. Possiamo aggiungere un piccolo dettaglio, la Juve si è un po’ raffreddata, probabilmente perché la prestazione di Tomori proprio contro i bianconeri in Supercoppa italiana è stata piena di omissioni. Un particolare da tenere in considerazione, non a caso – almeno in questi giorni – gli occhi per la difesa sono puntati altrove.

Foto: Instagram Tomori