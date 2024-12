Esclusiva: difensore Juve, occhio alle eventuali uscite da Barcellona. I dettagli

Antonio Silva viene accostato da settimane e settimane alla Juventus, il profilo piace ma manca un particolare fondamentale: l’apertura del Benfica al prestito. E fin qui il muro del club portoghese non è crollato, nel senso che per cedere il difensore centrale il Benfica vuole monetizzare da subito e soprattutto avere certezze sul riscatto. Tutto questo perché, a prescindere dalla clausola, in passato il Benfica ha detto no a proposte che avrebbero dato garanzie sulla cifra da incassare. E non intende cambiare direzione anche per una questione di principio. Vedremo se la posizione del club cambierà nei prossimi giorni. Ricordiamo quanto già anticipato: la Juve ha messo Hancko in cima alla lista, per giugno ma con la speranza di anticipare. Per Tomori non ci sono stati dialoghi diretti con il Milan, può darsi che ce ne siano, ben oltre gli eventuali scrupoli dopo aver ceduto Kalulu, ma in ogni caso servirebbero non meno di 25 milioni. Attenzione ai nomi a sorpresa, per esempio in casa Barcellona: ci riferiamo a Ronald Araujo, classe 1999 uruguaiano con passaporto spagnolo, e Andreas Christensen, danese classe 1996. Araujo è rientrato da qualche settimana dopo un infortunio della scorsa estate in Copa America, Christensen tornerà tra pochi giorni ed è fuori lista, una soluzione che ha permesso al Barcellona di tesserare Dani Olmo. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2026, per il momento siamo in una fase di perlustrazione ma occhio.

Foto: Instagram Barcellona