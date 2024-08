Esclusiva: Nico Gonzalez, contatto diretto Juve-Fiorentina. La posizione dell’Atalanta

Nico Gonzalez in uscita dalla Fiorentina, i viola sempre più orientati a chiudere per Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore c’è stato un contatto diretto tra la Juventus e il club viola, salgono le quotazioni per un trasferimento in bianconero. La Fiorentina ha ribadito di non essere interessata a contropartite tecniche (la Juventus ha proposto, come raccontato nei giorni scorsi, sia McKennie che Kostic) a maggior ragione se – soprattutto nel caso dell’americano – le richieste fossero da 4 milioni a stagione in su. Le due società stanno lavorando per un’intesa. L’Atalanta resta interessata, ma almeno in queste ore un po’ più sullo sfondo perché dopo l’infortunio di Scamacca la necessità è quella di orientarsi su una prima punta (il mercato propone Beto, Pinamonti e qualche pista estera). Insomma, le dinamiche sono cambiate rispetto alla scorsa settimana. Nico Gonzalez a parte, la Juventus ha intenzione di prendere due esterni offensivi: all’interno della ristretta lista che vi avevamo anticipato diverse settimane fa Sancho per ora è in stand-by, mentre i nomi da seguire sono quelli di Galeno e Francisco Conceicao. Ma intanto va registrato il contatto con la Fiorentina per Nico Gonzalez…

Foto: Instagram Fiorentina