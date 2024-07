Esclusiva: Juve, tre esterni offensivi sempre in lista (occhio al Porto). Su Gudmundsson…

La Juventus si dedicherà con calma agli esterni offensivi in una seconda parte del mercato, ma ci sta lavorando già in questi giorni. Premessa: Raspadori piace molto, anche perché può agire da punta centrale, ma non andiamo – almeno adesso – oltre le suggestioni. Altra premessa: Gudmundsson è stato proposto alla Juve, Zangrillo lo ritiene dentro il Genoa come Gilardino, in ogni caso oggi non è una priorità. E comunque l’Inter non va dimenticata. Ci sono tre nomi a caratteri cubitali, compresi quei due del Porto (costosissimi) che vi avevamo svelato pochi giorni fa. Sia Pepê che Galeno hanno una clausola molto alta, ma ci si può lavorare, forse Pepê intriga più di Galeno perché può coprire più ruoli. Sancho va sempre tenuto in lista, non fosse altro perché il Manchester United confida di trovare una sistemazione entro questa sessione di mercato, indipendentemente dal fatto che abbia ripreso ad allenarsi agli ordini di ten Hag. Sancho ha già dato apertura alla Juve, il fatto di dover aspettare comporta il rischio che qualche ipotetico rivale possa inserirsi con un’offerta per il cartellino. Oggi il club bianconero ha due assolute priorità (Todibo e Koopmeiners), dopo penserà agli esterni offensivi ma ci sta già lavorando.

Foto: sito ufficiale bvb