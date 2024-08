Il retroscena: Juve-Conceicao, contatti vivi da settimane. E su Kostic…

Francisco Conceicao è un obiettivo concreto della Juventus, come vi abbiamo anticipato diverse settimane fa. In giornata hanno rilanciato anche dal Portogallo, i due club stanno lavorando sulla formula (prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo) e hanno considerato Djaló come possibile contropartita nell’operazione. Il Porto deve sacrificare una pedina dell’organico, sta resistendo per Galeno e ora si può andare avanti per Conceicao che ha aperto al club bianconero. Occhio alle uscite tra gli esterni: in attesa di sviluppi per Chiesa, anche Kostic potrebbe uscire entro il 30 agosto. E tra i club che hanno chiesto informazioni c’è l’Al-Ain di Hernan Crespo, la stessa società che sta aspettando una risposta definitiva da Rugani dopo aver rilanciato sull’ingaggio. Entro domani il difensore scioglierà le riserve.

Foto: instagram Conceiçao