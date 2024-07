Esclusiva: esterni offensivi Juve, i nomi diventano quattro (per due posti)

Abbiamo sempre detto, e ripetiamo, che la Juventus potrebbe prendere due esterni offensivi nel caso in cui partissero sia Chiesa che Soulé, tenendo conto che anche Kostic è in lista di sbarco. Più che potrebbe sarebbe il caso di dire “prenderà”, visto che sarà una stagione piena di impegni e che quindi bisogna avere un organico ottimo e abbondante. Alla lista dei tre nomi che abbiamo fatto (Galeno, Pepê, Sancho) va aggiunto Francisco Conceicao, figlio d’arte classe 2002 sempre di proprietà del Porto come Galeno e Pepê. Rientrato da un’esperienza con il Porto, il suo contratto scade nel 2029, gioca sia a destra (la sua posizione preferita) che a sinistra. La Juventus ha intenzione di fare un investimento (Pepê di più ma anche Galeno intriga) e di provvedere a un prestito, nella speranza che Sancho sia sul mercato quando la Juve deciderà di affondare. Oggi le priorità bianconere sono altre e riguardo il difensore centrale (Todibo) e la mezzala-trequartista (Koopmeiners).

Foto: instagram Conceiçao