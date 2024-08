Esclusiva: esterni Juve, con Nico avanza Conceicao. E su Galeno…

La Juventus prenderà un difensore centrale (diversi nomi sono stati scartati), non molla per Koopmeiners e poi dovrà regalare a Thiago Motta due esterni offensivi. Il nome caldo da giorni è quello di Nico Gonzalez, la Juventus confida di trovate la chiave giusta e spera di inserire almeno una contropartita tecnica tra McKennie e Arthur. Altrimenti procederà nel momento in cui Gudmundsson sarà liberato per il Genoa (che sta cercando rinforzi in attacco). L’idea è quella di fare un investimento più un prestito, anche in giornata sono andati avanti i contatti per Francisco Conceicao (nome già segnalato) che non è blindato dal Porto. Galeno? Ha una proposta del Nottingham Forest e almeno per ora prende tempo, l’idea Juve lo intriga dopo i contatti proficui tra i suoi agenti e i bianconeri. In un’eventuale operazione con il Porto – Conceicao compreso – potrebbe rientrare Djaló che ha bisogno di giocare con una certa continuità. Ma per un nuovo investimento servirebbe l’uscita di Chiesa, vero quiz dell’estate.

Foto: Instagram Fiorentina