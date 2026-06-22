Il retroscena: Gila, sempre più Napoli. La Lazio gradisce Lucca. E sul rinnovo…

22/06/2026 | 23:55:49

Da fine maggio vi parliamo in esclusiva di Mario Gila primo nome per la difesa del Napoli. E abbiamo svelato tante cose, dall’accordo totale sull’ingaggio (oltre tre milioni netti a stagione rispetto al milione lordo che il difensore centrale classe 2000 guadagna attualmente), alla contropartita tecnica gradita alla Lazio. Già, Lorenzo Lucca che piace molto al club biancoceleste con l’apertura del diretto interessato. La Lazio ha analizzato altre possibili soluzioni, ma su Lucca c’è convergenza. E per Rafa Marin (altra possibile contropartita anticipata) c’è attesa. Lotito ha provato a resistere, avrebbe anche tenuto Gila fino alla scadenza, alla fine – con il mercato a saldo zero – si sta orientando verso la cessione. Non sarà una soluzione delle prossime ore, ma ormai bene impostata. Venti milioni più il prestito con diritto di riscatto di Lucca è una strada possibile. Ricordiamo che la Lazio deve il 50 per cento al Real, ma dalla cifra vanno esclusi circa 5 milioni spesi per portare Gila in Italia. Nelle ultime ore il club biancoceleste ha provato a proporre il rinnovo per un’altra stagione, ma è una strada difficilmente praticabile per tanti motivi.

foto sito lazio