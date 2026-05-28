Esclusiva: il Napoli alzerà il pressing per Gila. E su Rabiot…

28/05/2026 | 23:24:20

Massimiliano Allegri è un grande estimatore di Mario Gila, aveva dato il via libera per il suo trasferimento al Milan. Poi la storia è finita, ma la stima è rimasta intatta. Gila ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, non ci sono margini per un prolungamento. La Lazio chiede non meno di 30 milioni perché sa di dover versare il 50 per cento al Real Madrid nel rispetto di vecchi accordi. Il Napoli aveva già sondato per Gila, ora potrebbe alzare il pressing. Per il difensore si erano informati la Juve e l’Atletico Madrid, dipenderà dalle offerte ma il Napoli c’è. Con l’avvento di Allegri al Napoli è automatico accostare Rabiot agli azzurri, quello che possiamo dire è che il Milan lo considera intoccabile. Ma le cose cambierebbero se Adrien, all’interno del caos rossonero, decidesse di cambiare aria. A quel punto, anche il Napoli sarebbe un’opzione.

Foto: Instagram Gila