Esclusiva: Gila, la prima offerta del Napoli. E una possibile contropartita

15/06/2026 | 12:13:37

Il Napoli ha presentato la prima offerta per Gila: base 15 milioni più bonus. Ovviamente per la Lazio non basta, per il club di Lotito la proposta dovrebbe raggiungere i 30 milioni bonus compresi. A quella cifra il Napoli non ci arriverà, di sicuro può migliorare la proposta iniziale, puntando comunque sulla volontà di Gila che ha già detto sì al club di De Laurentiis. Alla studio la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita alla Lazio, con la formula del prestito più diritto di riscatto. In una potenziale lista c’è Rafa Marin che, però, il Napoli intende trattenere. Piace molto Beukema (ma bisogna vedere le sue intenzioni) e un’idea porta a Lorenzo Lucca. Quest’ultimo è tornato al Napoli dal prestito di Nottingham, ha già avuto un sondaggio del Genoa, le sue caratteristiche intrigano la Lazio e possono esserci margini almeno per un sondaggio. Il resto lo vedremo nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Gila