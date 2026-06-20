Gila e il Napoli. L’ipotesi Lucca (confermata) per la Lazio. Gli aggiornamenti

20/06/2026 | 23:35:50

Il Napoli ha messo Mario Gila in cima alla lista della spesa. Ve lo abbiamo anticipato a fine maggio, quattro giorni fa abbiamo aggiunto che il difensore spagnolo ha raggiunto un accordo con il club azzurro per un quinquennale da oltre tre milioni netti a stagione più bonus (attualmente guadagna circa un milione lordo). Ventiquattro ore prima vi avevamo svelato la possibilità di inserire una contropartita tecnica: non Rafa Marin (che il Napoli non intende cedere), mentre Beukema ha comunicato che per il momento non intende prendere in considerazione una nuova destinazione. Abbiamo aggiunto il nome di Lucca (sondato nei giorni scorsi anche dal Genoa), ci sono conferme sul gradimento della Lazio per l’attaccante, bisogna individuare la formula. Di sicuro il Napoli non molla la presa per Gila e confida di trovare le soluzioni per ingaggiare il difensore centrale in cima alla lista di Massimiliano Allegri.

foto sito lazio