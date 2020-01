Il retroscena: Eriksen, l’Inter è da tre giorni a 15 (più eventuali bonus). Ora relax. E chiusura!

L’Inter ha offerto già tre giorni fa 15 milioni per Eriksen. Comunicando subito dopo di essere disposta ad aggiungere eventuali bonus. Il summit con l’agente è l’anticamera classica della strada spianata, non bisogna partire da 10 o da 12 ma da 15 più eventuali bonus. La forbice sarà sistemata, non servono ansie o situazioni del genere. Ora relax, a maggior ragione considerato che il danese è partito dalla panchina (è subentrato al 73′) nella sfida contro il Watford, ennesimo indizio a tinte nerazzurre. E poi per l’Inter esisterà soltanto una parola: chiusura! E l’ambitissimo Eriksen sbarcherà a Milano.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham