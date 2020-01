Esclusiva: Eriksen a gennaio, l’Inter si arrampica a 15 milioni! E Marotta…

Beppe Marotta e Piero Ausilio controllano a distanza l’affare Eriksen. Per ora non sono previsti blitz a Londra ma l’Inter ha deciso di presentare nelle prossime ore un’offerta da 15 milioni più eventuali bonus al Tottenham per averlo entro la fine della sessione di gennaio. Anche approfittando del tesoretto in arrivo dalla cessione di Gabigol al Flamengo (due-tre milioni più dei 15 famosi), passaggio da non sottovalutare. L’Inter sta lavorando per perfezionare gli accordi con Eriksen per luglio ma i 15 milioni al Tottenham pronti per gennaio (la richiesta è di 20-25) sono il forte desiderio di anticipare per non correre alcun rischio. Il Tottenham è circondato, pur essendo un club ricco non può permettersi – come già raccontato – di restare con il cerino in mano dal primo febbraio. Eriksen ha caratteristiche ovviamente diverse da Vidal ma resta un campione di assoluto livello. E per Vidal, prima scelta di Conte, le recenti vicende in casa Barcellona hanno rallentato qualsiasi tipo di manovra.

Foto: Tottenham Twitter