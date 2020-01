Il retroscena: Eriksen, l’Inter parte da 15 e aggiunge 3 milioni di bonus. Il Tottenham alle corde

Eriksen e l’Inter: l’offerta preannunciata ieri mattina (e confermata) da 15 milioni di euro rispetto ai 20 che chiede il Tottenham è suscettibile di ritocchi verso l’alto. Ovvero l’aggiunta di 2-3 milioni di bonus in modo da avvicinarsi ulteriormente alle richieste degli Spurs. Eriksen ha sciolto completamente le riserve, l’Inter conta di andare a dama molto presto visto che la forbice è talmente minima da non lasciare più alcun tipo di dubbio. Le intese con il danese ci sono, con il suo agente Schoots a Milano (secondo un programma già scandito), il resto va solo perfezionato. Semplicemente perché il Tottenham è alle corde e resistere significherebbe perdere a zero un centrocampista di simile spessore.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham