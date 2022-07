Il retroscena: de Ligt come Gravenberch, prima la blindatura. Presto l’accordo con la Juve

Alla luce del sole, il Bayern è piombato su Matthijs de Ligt e oggi sembra lontano anni luce quel sondaggio clamoroso che vi abbiamo raccontato lo scorso primo luglio. Era “solo un sondaggio”, così titolammo quando il Chelsea era ancora in corsa per de Ligt. Dieci giorni dopo siamo nel vivo di una trattativa destinata ad andare in porto. Il Bayern ha ragionato come ha fatto con Gravenberch, non tanto con lo stesso gruppo di lavoro (Pimenta–Raiola). Anche a quei tempi prima trovò l’intesa con il calciatore (fece la stessa cosa con Mazraoui che, però, era libero da vincoli contrattuali), poi spese tre o quattro incontri per accontentate l’Ajax. Siamo sulla stessa strada: il Bayern ha l’accordo totale con de Ligt (11-12 milioni a stagione più 3-4 di bonus), presto perfezionerà l’intesa con la Juve. Il Bayern ha presentato una proposta da 65 milioni più circa 10 di bonus; la Juve (che non incasserà i 120-125 milioni circa della clausola) chiede almeno 75 di base più 10 di bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili. Dieci milioni sembrano tanti, ma sono nulla per un club come il Bayern. E la volontà è quella di chiudere l’operazione de Ligt entro la partenza per la tournée bianconera prevista per il 20 luglio. C’è tempo.

Foto: de Ligt Instagram