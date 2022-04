Gravenberch e Mazraoui: il Bayern viaggia sempre in anticipo

Quest’oggi vi abbiamo aperto le porte sull’ennesima mossa anticipatrice di una compagine, il Bayern Monaco, che da anni si conferma attiva e recettiva sul mercato. Biglietto di sola andata per la Germania per Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui, pronti a lasciare l’Ajax per approdare tra le fila del glorioso club teutonico.

Status da predestinato, paragoni sicuramente positivi ma altrettanto scomodi (uno su tutti: Paul Pogba) e notevoli qualità tecniche, tattiche e atletiche. Ryan Gravenberch è solo un classe 2002 ma è già alla quarta stagione in prima squadra. Centrocampista che entra in quella scuola di interpreti moderni del ruolo, dinamici e impossibili da codificare, può giocare in una mediana a due o a tre, sa essere playmaker e mezzala, incursore e attrattore in base alla richiesta della situazione. Già dieci volte Nazionale olandese, il futuro ha il suo nome e cognome.

Seguito a lungo da Barcellona, espressione assieme all’Ajax della nascita del calcio moderno nel segno e nel nome di Johan Cruijff, Noussair Mazraoui poteva essere l’ennesimo calciatore a viaggiare su questa rotta. Così non sarà, perché la sua prossima tappa sarà, come detto a più riprese, in quel di Monaco di Baviera. Polivalente terzino destro, ha il vizio del gol, notevole capacità atletica e tanta intelligenza tattica, che lo rende spendibile in più posizioni (da qui la personificazione del gioco di posizione tanto caro all’asse Ajax-Barça). Classe ’97, nato, cresciuto e formato a ritmo di elegia ajacide, il marocchino si appresta a lasciare per la prima volta il club del suo cuore. Destinazione Bayern, dove con Gravenberch è pronto a vincere e convincere.

Foto: Twitter Gravenberch