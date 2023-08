Il retroscena: De Ketelaere-Atalanta, la tavola è apparecchiata. Ecco cosa manca

Charles De Ketelaere può essere davvero un nuovo calciatore dell’Atalanta. A conferma della clamorosa indiscrezione che vi abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio. Sono arrivate conferme totali, abbiamo anche detto (sempre ieri) che c’è stata una completa apertura del trequartista belga. Tra le società c’è un accordo per un totale per 25-27 milioni (più una possibile percentuale sulla futura rivendita) tra prestito oneroso e diritto di riscatto a favore dell’Atalanta. Nell’operazione non dovrebbe essere compreso un controriscatto a favore del Milan. Traduzione: se De Ketelaere dovesse far bene alla Dea, il riscatto sarebbe automatico e il Milan rientrerebbe per buona parte rispetto ai soldi investiti la scorsa estate. Cosa manca adesso? Il definitivo via libera di De Ketelaere che ieri ha aperto e spenderà qualche altra riflessione. L’Atalanta lo aspetta.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere