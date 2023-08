Esclusiva: De Ketelaere, ci pensa anche l’Atalanta! Gli scenari

Charles De Ketelaere probabilmente lascerà il Milan in questa finestra di mercato. A maggior ragione dopo i numerosi investimenti nel reparto offensivo da parte dei rossoneri. Ci sono stati diversi sondaggi, dalla Spagna e anche dall’Olanda, ma ancora non è stata presa una decisione. La novità degli ultimi minuti è che ci sono stati contatti importanti con l’Atalanta. Un profilo che intriga, non ci sono accordi, ma la Dea sta valutando la situazione e potrebbe decidere di uscire allo scoperto. De Ketelaere sta esaminando tutte le ipotesi, da oggi c’è anche l’Atalanta.

Foto: Instagram De Ketelaere