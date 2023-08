L’indiscrezione: Atalanta, c’è l’apertura di De Ketelaere. Gli scenari

Charles De Ketelaere ha completamento aperto all’Atalanta, confermando quanto vi avevamo anticipato poche ore fa. E questo è un passaggio molto importante, il fantasista belga ha capito di non avere un futuro al Milan, il suo entourage ha valutato diverse proposte ma sarebbe d’accordo sulla possibilità di proseguire la sua carriera in Serie A. Adesso Milan e Atalanta sono al lavoro per trovare una soluzione sulla formula che potrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire se il club rossonero metterà un controriscatto oppure se, con un diritto di riscatto alto, magari il Milan deciderà di non mantenere il controllo del cartellino. Di sicuro l’Atalanta è intrigata e De Ketelaere ha aperto, il resto lo vedremo presto.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere