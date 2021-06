Il retroscena: D’Aversa-Samp, il Parma già allertato per la risoluzione. E anche su Faggiano…

Domanda: quanti nomi abbiamo dovuto giocoforza ascoltare per la panchina della Samp? Una decina, alcuni (per esempio Vieira) semplicemente improponibili. Noi abbiamo insistito soltanto su Roberto D’Aversa, dopo avervi raccontato che per Marco Giampaolo sarebbe stato complicato considerati i suoi enormi dubbi a tornare. E ve lo abbiamo sempre detto. Questa è la settimana chiave per D’Aversa, pronto un biennale, al punto che ci sono stati i primi contatti con il Parma per la risoluzione dell’impegno in scadenza il 30 giugno 2022. Ma non finisce qui: già il 21 maggio vi avevamo anticipato che Faggiano e D’Aversa probabilmente sarebbero tornati a lavorare in coppia, infatti la Samp li aspetta. E vale quanto abbiamo aggiunto pochi giorni fa: Osti direttore generale, Faggiano direttore sportivo, D’Aversa allenatore. Siamo quasi a luglio, cosa può cambiare adesso?

Foto: Sito Parma