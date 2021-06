Il retroscena: Samp, Osti dg non esclude Faggiano. E D’Aversa aspetta

Carlo Osti resterà alla Samp, com’è noto da giorni, probabilmente con un ruolo diverso. Non più direttore sportivo ma direttore generale, un ruolo se vogliamo alla Marotta sintesi della sua lunga militanza. Tutto questo perché, come per noi è chiaro da settimane, la Samp pensa ancora di accogliere Faggiano come direttore sportivo. Capitolo panchina: le perplessità di Giampaolo per un ritorno in blucerchiato non sono state superata. Non è una trattativa tramontata, ma neanche in discesa (anzi). Ecco perché continuiamo a tenere Roberto D’Aversa in grande considerazione per un possibile ritorno al passato – erano i tempi del Parma – in coppia con Faggiano

Foto: sito Sampdoria