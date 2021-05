Il retroscena: D’Aversa-Faggiano ancora in coppia. Oppure no. Ecco come

Roberto D’Aversa lascerà il Parma, malgrado un contratto per un’altra stagione. E potrebbe tornare a lavorare in tandem con Daniele Faggiano, non lo escludiamo. Dove? Una strada porta a Genova, sponda Samp, anche se Osti e Pecini – dopo Ranieri – dovessero cambiare aria, per il momento non ci sono certezze.

Un’altra a Monza se Berlusconi e Galliani decidessero di cambiare diverse cose, il primo indiziato è Brocchi, dopo una stagione deludente. Per il Monza occhio sempre a Pippo Inzaghi, come raccontato oltre un mese fa, impossibile la soluzione Iachini.

Ovviamente D’Aversa e Faggiano potrebbero tornare in coppia ma anche no, nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro.

Foto: Sito Parma