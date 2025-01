L’indiscrezione: Casadei, l’offerta della Lazio. E il Torino…

Cesare Casadei è davvero sul punto di lasciare il Chelsea, mai come in questa sessione di mercato. Dopo l’incontro di ieri che vi abbiamo anticipato, oggi la Lazio ha presentato una proposta di 13 milioni a titolo definitivo. Casadei ha detto sì, il Chelsea ha aperto, ora bisogna trovare il tecnicismo per arrivare agli accordi, considerato che la Lazio non può fare operazioni con esborso adesso. Ma alla Lazio il profilo piace molto e oggi ha lavorato soltanto su di lui. Ovviamente non escludiamo Fazzini e Belahyane, anche se in quest’ultimo caso le modalità di pagamento con il Verona fresco di svolta societaria sono più importanti di un accordo impostato con gli agenti. Casadei ha aperto e preferirebbe la Lazio ad altre soluzioni, ma di sicuro il Torino (pista ricordata una settimana fa e anche ieri) va tenuto in considerazione. Almeno fino a quando la Lazio, che ha presentato una proposta alta, non raggiungerà tutti gli accordi sulle modalità.

Foto: Instagram Casadei