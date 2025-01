Casadei-Lazio, tutti i retroscena di giornata. E l’attesa del Torino

Cesare Casadei è al centro del mercato, sta per concludersi un altro giorno intenso. Come svelato nella giornata di ieri, la Lazio ha messo sul tavolo 13 milioni, il Chelsea ha aperto sulle modalità di pagamento e quindi sotto questo punto di vista sono stati mossi ulteriori passi. Cosa manca adesso? Il Chelsea vuole 15 per liberarlo, la Lazio intende trasformare in bonus quei due milioni che mancano e i lavori stanno andando avanti. Ma, come sempre, serve chiudere. Il club biancoceleste non ha archiviato – almeno con il pensiero – le altre piste (Belahyane e Fazzini con Payero più defilato), ma in queste ore è concentrato su Casadei. Il classe 2003 accetterebbe la svolta Lazio, probabilmente la preferirebbe ad altre soluzioni, ma serve trovare la definitiva quadratura con il Chelsea. Altrimenti aprirà alle altre soluzioni. Il Torino resta assolutamente in corsa, a maggior ragione se la rivale sul mercato non sbloccasse come ha intenzione di fare, ma deve alzare offerta. Come raccontato stamattina, la Lazio non chiude alla cessione di Isaksen (ci hanno pensato due club, uno è l’Olympiacos) a patto che la cifra è il sia giusta e che arrivi un sostituto considerato di pari valore (Ngonge è un nome). Ma intanto continua a lavorare per Casadei, in uscita ci sono sempre Casadei e Basic. Quest’ultimo piace all’Hajduk di Gattuso: il sondaggio c’è stato, bisogna trovare quadratura sull’ingaggio.

Foto: Instagram Casadei