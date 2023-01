Il retroscena: Bonazzoli vuole la Lazio. E ci sono altri due club di Serie A

Federico Bonazzoli è in una situazione ancora tutta da chiarire sul mercato. A Salerno non ha spazio, accetterebbe la Lazio dove non sarebbe titolare ma la considererebbe una svolta professionale importante. La Lazio ha proposto Fares che potrebbe trovare un’altra destinazione e liberare comunque un posto. Per Bonazzoli ci sono stati sondaggi di Verona e Cremonese, ma siamo ancora in una fase di attesa. La situazione potrebbe cambiare se la Salernitana prendesse un altro attaccante, l’ultima pista porta a Seferovic, perché gli spazi per Bonazzoli sarebbero ancora più ristretti.

Foto: Instagram Bonazzoli