Da Salerno (ore 17): la Salernitana su Seferovic del Galatasaray

La Salernitana cerca un attaccante. Dopo il naufragio della trattativa per Henry, che ha rimediato un grave infortunio, ora l’obiettivo del club è Haris Seferovic, ex Fiorentina, attualmente in forza al Galatasaray ma di proprietà del Benfica. La notizia è stata riportata in esclusiva da Tutto Salernitana alle 17 in poi e poi copiata da altre fonti. Seferovic ha le caratteristiche giuste per coprire il ruolo di attaccante in base alle richieste di Nicola.

Foto: Instagram ufficiale Galatasaray