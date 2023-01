Esclusiva: Pellegrini-Fares-Bonazzoli, la Lazio su tre tavoli

La Lazio vuole chiudere almeno un’operazione sul mercato di gennaio. Forse due, se ci fossero le condizioni. Terzino sinistro: appurato che Parisi costa dai 12 ai 15 milioni e che a gennaio è una situazione improponibile, il nome caldo resta quello di Luca Pellegrini. C’è l’avallo di Sarri, i contatti sono andati avanti anche in giornata, bisogna trovare la quadra definitiva. L’Eintracht, che ha rilevato il cartellino in prestito fisso dalla Juve, ha dato il placet per liberarlo. E la stesso Pellegrini rinuncerebbe a qualcosa sull’ingaggio. Gli altri nomi accostati alla Lazio sono stati proposti (per esempio Valeri), ma serve il placet dell’allenatore. Occhio a Fares, che adesso sta bene dopo il grave infortunio: qualche giorno fa vi avevamo parlato di Bologna e Salernitana, la pista granata può decollare a maggior ragione se fosse Semplici l’allenatore. La Lazio aveva chiesto uno scambio con Federico Bonazzoli, situazione che può tornare di moda, ma l’operazione Fares può viaggiare anche senza scambio.

Foto: Instagram Pellegrini