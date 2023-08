Il retroscena: Berardi non cambia idea, aspettando l’offerta ufficiale Juve

Domenico Berardi vuole la Juve e questo ve lo abbiamo anticipato giorni fa. Ribadiamo che il suo atteggiamento non è cambiato nelle ultime ore, anzi l’esterno calabrese è sempre più convinto di lasciare il Sassuolo, ritiene chiuso il suo ciclo e chiede il via libera anche per quel senso di riconoscenza che ritiene di meritare. In questo momento ritiene che sia superfluo allenarsi e quindi andare in campo, ha già spiegato al Sassuolo come funziona. Il muro contro muro a nessuno conviene, a maggior ragione al club emiliano, anche se stiamo parlando del simbolo Berardi. Chiariamo due concetti fondamentali. Il primo: il Sassuolo non chiede 35 milioni, ma andrebbero bene anche 25 più bonus. Il secondo: Carnevali non intende prendere in considerazione una contropartita tecniche tra quelle proposte e tra quelle potenziali, vuole soltanto cash. È presumibile che dai contatti si passi presto a un’offerta ufficiale, la Juve aveva preannunciato di essere disposta ad arrivare a 22-23 milioni. Possibile che la Juve alzi l’asticella, di sicuro la vicenda Berardi sarà tra le più calde delle ultime due settimane di calciomercato.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo