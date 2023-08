Il retroscena: Berardi vuole andare alla Juve. La posizione del Sassuolo

Conferme assolute rispetto a quanto vi abbiamo svelato qualche giorno fa. Domenico Berardi ritiene che l’autobus Juventus sia da prendere al volo, ha sciolto le riserve, da del forte interesse e vorrebbe andare. I filosofi del mercato dicono che è l’ennesima estate in cui di parla di Berardi in bianconero, ma stavolta è davvero una cosa seria. Almeno dal suo punto di vista e l’ha comunicato al Sassuolo. La Juve cerca un esterno offensivo con quelle caratteristiche per un possibile cambio di modulo (3-4-3), l’assenza dell’esterno offensivo calabrese di ieri a Cosenza non é passata inosservata. Ma non ci sono casi aperti o ribellioni, semplicemente un legittimo desiderio. Il Sassuolo non vorrebbe perderlo, però nello stesso tempo sa che tirare la corda non avrebbe senso. Certo, bisogna trovare la quadratura: la Juve vorrebbe mettere 18-20 milioni cash, magari prestito con obbligo di riscatto, e inserire una contropartita tecnica (abbiamo parlato di Soulé, che ha altre proposte, potrebbe essere considerato Iling o un altro giovane della Juve). Il Sassuolo può anche giocare al rialzo, ma sa che la cos’è più importante sarebbe quella di avere Berardi al cento per cento delle motivazioni. Quindi è una storia che va seguita, senza correre troppo, ma sapendo che arriveranno giorni importanti.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo