Esclusiva: Berardi, primi contatti tra Juve e Sassuolo. La situazione

Domenico Berardi vuole la Juve e lo confermiamo. Rispetto a quanto abbiamo anticipato tre giorni fa e confermato ieri, c’è una novità: oggi ci sono stati i primi contatti diretti tra il club bianconero e il Sassuolo. Gli emiliani vogliono la conferma del loro uomo singolo, ma sanno bene che in questa fase del mercato Berardi ha manifestato il desiderio di fare il salto. E ha aperto alla Juve, non sarebbe un problema trovare l’accordo economico. Adesso bisogna trovare una quadratura economica sul prezzo del cartellino: il Sassuolo vorrebbe 25 milioni più 5 di bonus, ci risulta che la Juve sia arrivata a 22-23 solo cash. In linea di massima Carnevali respinge qualsiasi contropartita tecnica, la Juve ha proposto Soulé (che al Sassuolo piace), ci sarebbe l’ipotesi Iling (ovviamente in entrambi i casi diminuirebbe il cash, ma ci vorrebbe l’apertura del club emiliano). Oppure si potrebbe individuare un giovane della Primavera o in forza alla Next Gen. La distanza non è ampia, la Juve potrebbe chiudere qualche altra cessione per alzare il cash del cartellino. Il Sassuolo spera di resistere, ma la Juve ha puntato Berardi e ha il sì dell’esterno offensivo calabrese. Ora si tratta solo di seguire la trattativa, senza correre troppo.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo