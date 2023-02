Il retroscena: Ascoli, Di Biagio e Pillon depistaggi a favore di Breda

Roberto Breda sarà il nuovo allenatore dell’Ascoli. Confermato quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, quando avevamo dato l’ex tecnico della Reggina in chiaro vantaggio sulla concorrenza. Poi ci sono modi e modi di raccontare le cose, anche quelle senza verità e senza fondamento che mettono soltanto apparentemente in difficoltà chi lavora in base ai fatti. L’Ascoli non ha mai pensato con concretezza a Di Biagio, “consigli” non graditi e quindi non accettati. E Pillon è stato soltanto una suggestione, non un accordo o chissà cosa. La prova è che Breda, in pole da ieri, presto firmerà il contratto con il nuovo club. Gli altri candidati? Depistaggi o invenzioni, è più o meno la stessa cosa.

