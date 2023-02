Esclusiva: panchina Ascoli, sempre più Breda

Roberto Breda prende sempre più forza per la panchina dell’Ascoli. Breda era nella lista dei nomi che vi avevamo indicato al posto dell’esonerato Bucchi. In quella lista non c’era Di Biagio che è stato sondato ma che non ha mai guadagnato la pole. Dopo i contatti con Diego Lopez, che non hanno portato a un accordo, la svolta Breda si è consumata alle 20,18 e negli ultimi minuti ha avuto ulteriore consistenza, in attesa degli accordi definitivi.

