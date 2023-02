Esclusiva: panchina Ascoli, stop alle invenzioni. Sempre e solo Breda

Roberto Breda sarà il nuovo allenatore dell’Ascoli. Confermato quanto vi stiamo raccontando da ieri, Breda in pole dal pomeriggio de sempre più in pole nella serata. Tutto questo bel mezzo delle “invenzioni” che hanno creato solo problemi a chi lavora seriamente. Di Biagio mai è stato in pole, addirittura il favorito, esattamente come Pillon ha rappresentato una suggestione e non una scelta fatta. Ora che Breda è in viaggio verso Ascoli per il firma, le “invenzioni” che creano problemi a chi lavora e non tira a indovinare possono finire…

Foto: logo Ascoli