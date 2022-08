Il retroscena: Acerbi e l’Inter due settimane dopo. Ora la Lazio…

Francesco Acerbi e l’Inter oltre quasi due settimane dopo. Era il 6 agosto quando vi parlammo di una proposta fatta all’Inter dal suo agente Pastorello, prima ancora che quest’ultimo andasse nella sede nerazzurra per riproporre il profllo. Il giorno di Ferragosto abbiamo sottolineato come il difensore centrale in scadenza con il suo attuale club nel 2025 fosse aggrappato a Simone Inzaghi. La situazione può andare avanti, resta in lizza Akanji che sarebbe la prima scelta ma che ha costi che Acerbi potrebbe non avere. La Lazio chiede 3-4 milioni, ma non escludiamo che apra al prestito con diritto di riscatto. Per il momento la Lazio non pensa a un esterno sinistro, ma se uscisse Acerbi potrebbe andare su Emerson Palmieri, la prima scelta di Sarri. Sempre se nel frattempo, è giusto sottolinearlo, l’esterno del Chelsea non dovesse accettare altre proposte (c’è anche il West Ham).

Foto: Instagram Acerbi