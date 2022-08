Il retroscena: Acerbi-Monza, nuovi contatti un mese dopo. E proposto a tre club

Francesco Acerbi è sempre più un separato in casa Lazio e presto bisognerà trovare una soluzione, malgrado un contratto lungo e oneroso con scadenza nel 2025. Negli ultimi giorni Acerbi è stato proposto a Inter, Juve e Atalanta ma per il momento senza sviluppi concreti. Sul difensore centrale è tornato il Monza, malgrado le smentite recenti di Adriano Galliani, ma non è una novità perché circa un mese fa c’erano stati contatti con Lotito. La Lazio aveva già dato il via libera, adesso dovrà essere Acerbi a decidere e sciogliere le riserve.

Foto: twitter Lazio