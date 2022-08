Il retroscena: Acerbi aggrappato a Simone Inzaghi. Ha una speranza

Francesco Acerbi non vive un momento semplice, ha un contratto con la Lazio in scadenza tra tre anni e bisogna trovare una soluzione entro fine mese. Il Monza ci ha provato, malgrado le smentite, ma è una destinazione che il centrale difensivo – almeno per ora – non prende in considerazione. Acerbi è stato proposto a Milan e Juve, anche all’Atalanta dopo il caso Palomino, fin qui senza successo. E lui è aggrappato a Simone Inzaghi, alla luce del rapporto eccellente in tanti anni di Lazio. La speranza c’è e aumenterebbe a dismisura se l’Inter non perfezionasse l’assalto ad Akanji, in scadenza e in rotta di collisione con il Borussia Dortmund, oggi principale obiettivo dell’Inter.

Foto: twitter Lazio