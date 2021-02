Il Parma non si ferma, dopo Pellè si spinge per Bonazzoli

Dopo Graziano Pellè non si ferma il mercato in attacco per il Parma. I ducali ci stanno provando anche per Federico Bonazzoli, classe 1997 di proprietà della Sampdoria, attualmente al Torino. Con l’eventuale innesto di Bonazzoli e l’imminente firma di Pellè, Roberto D’Aversa avrebbe a disposizione ben cinque attaccanti, oltre a Cornelius, Inglese e Zirkzee. Ricordiamo che Bonazzoli ha detto di no alla proposta del Crotone nei giorni scorsi.