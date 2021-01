Il retroscena: Crotone, in serata le risposte di Bonazzoli e Di Francesco

L’arrivo di Di Carmine non esclude certo l’arrivo di Federico Bonazzoli al Crotone. Meglio ancora: il Crotone non ha rinunciato all’attaccante di proprietà della Samp e ora in prestito al Torino, anzi. Per il Crotone sarebbe un passaggio fondamentale, è Bonazzoli che vuole pensarci ancora – dopo l’apertura totale dei giorni scorsi – e in serata darà una risposta.

La stessa risposta attesa da Federico Di Francesco, all’interno di uno scambio già concordato con la Spal che porterebbe Petriccione in Emilia. E il Crotone vorrebbe fare la doppia operazione, ma deve ancora attendere.

Foto: Twitter personale