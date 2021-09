Il Genoa venduto a un fondo: la sorpresa del 27 agosto ora è realtà

Ve lo avevamo raccontato a sorpresa il 27 agosto scorso: il Genoa in vendita, trattativa avanzata per la cessione a un fondo americano, poi materializzatosi (777 Partners). Qualche giorno dopo avevamo aggiunto che Preziosi avrebbe potuto mantenere un ruolo all’interno del club, dettagli comunque rispetto alla svolta epocale dopo quasi 20 anni al vertice della società rossoblù. Il passaggio fondamentale era legato al non trascurabile particolare che i nuovi proprietari si sarebbero accollati buona parte dei debiti. E così Preziosi, reduce da una campagna acquisti importante, ha deciso di passare la mano. Dopo quasi un mese conferme assolute, la cessione del Genoa non è più una sorpresa, in attesa dei comunicati che ribadiscano una scelta fatta e una decisione presa.

Foto: Sito ufficiale Genoa