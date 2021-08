Il retroscena: Genoa, trattativa avanzata per la cessione del club

Il Genoa può cambiare proprietà, questa volta per davvero. L’ultima parola spetta chiaramente a Enrico Preziosi, ma è in stato avanzato la trattativa per un fondo americano per la cessione del pacchetto di maggioranza.

Una trattativa che è nata sotto traccia nelle ultime settimane e che è andata avanti in modo proficuo. Tra l’altro il fondo americano si caricherebbe il monte debiti del club ligure, passaggio fondamentale per andare fino in fondo.

Preziosi, che è da tanti anni al comando della società del Genoa, resterebbe ancora in carica per qualche mese, per poi lasciare il controllo al fondo americano. Intanto, si occupa di mercato, con grande attivismo, sta costruendo un Genoa importante, vuole preparare una stagione importante dopo le ultime sofferte. Ma, ripetiamo, la trattativa in atto, con il fondo americano è in uno stato avanzato. A Preziosi l’ultima parola, però le cose stanno precedendo celermente.

Foto: Sito Genoa