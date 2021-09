Il retroscena: Genoa, conferme totali sulla cessione. E anche su Preziosi ancora in sella

Ve lo abbiamo raccontato circa una settimana fa, adesso arrivano conferme di ogni tipo. Enrico Preziosi ha deciso di cedere il Genoa dopo essere stato in sella per quasi 20 anni. E ha ormai chiuso la trattativa con un fondo americano. Confermiamo anche che l’attuale presidente resterebbe all’interno del Genoa per i prossimi mesi, magari occupandosi anche di mercato. Avevamo indicato in settembre il mese per passare agli aspetti formali di una trattativa definita da almeno una settimana. E probabilmente trascorrerà qualche altra settimana. Ma le intese sono state raggiunte, il fondo si è caricato il monte debiti, non resta che aspettare i prossimi passaggi. Ci sono ovviamente penali di uscita che possono far saltare l’operazione, ma è una decisione ormai presa.

Fotgo: sito Genoa