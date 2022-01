Iemmello torna a casa: non era saltata, il Catanzaro in 10 giorni

Pietro Iemmello in prestito fino a giugno dal Frosinone al Catanzaro: di sicuro, comunque vada nei prossimi giorni, sarà il colpo più importante della Serie C. Una svolta nata a sorpresa il 6 gennaio, quando Iemmello veniva accostato a diversi club (Avellino) in testa, ma non alla squadra della sua città. Nei giorni successivi, malgrado qualcuno l’avesse fatta saltare, la trattativa è andata avanti pur con le dovute valutazioni di un ingaggio importante (Iemmello guadagnerà poco più di 200 mila euro).

Ieri vi avevamo preparato alla fumata bianca, nel pomeriggio di oggi la svolta definitiva. E poco fa l’indiretta conferma social dello stesso Iemmello che su Instagram ha scritto: “Sembrava impossibile potesse capitarmi e invece mi è successo veramente”.

Lo sfondo, inequivocabilmente giallo e rosso, non lascia adito a equivoci: il Catanzaro lo aspetta, nelle prossime ore le visite.

Foto: Sito Frosinone