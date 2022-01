Esclusiva: Iemmello al Catanzaro, è fatta. Stasera atteso in città

Il Catanzaro ha ormai chiuso un grande colpo: si tratta di Pietro Iemmello, in prestito dal Frosinone. Un nostro nome a sorpresa di diversi giorni fa. Una trattativa che aveva avuto una fase di stand-by e che è ripartita nella giornata di ieri. Al punto che l’attaccante è atteso stasera a Catanzaro, la sua città natale, per mettersi subito a disposizione di Vivarini. Un colpo molto importante per la Serie C, Iemmello legittima le ambizioni giallorosse.

FOTO: Instagram Iemmello