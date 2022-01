L’indiscrezione: Iemmello-Catanzaro, nuovi contatti per chiudere

Pietro Iemmello è un chiodo fisso del Catanzaro. Dopo la trattativa a sorpresa di diversi giorni fa, eravamo entrati – come raccontato ieri – in una fase di stand by. Ma nella tarda mattinata ci sono stati nuovi contatti e le parti si stanno avvicinando a un accordo. C’è già il via libera del Frosinone per il prestito dell’attaccante, esattamente come era stato dato all’Avellino. Ma Iemmello aveva messo il Catanzaro, squadra della sua città, in cima alla lista in caso di trasferimento in Serie C e ora ci sono ancora margini per arrivare a un’intesa.

Foto: Instagram personale