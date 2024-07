Hummels-Varane-Todibo-Pongracic- Rugani (e non solo): è l’ora dei difensori

Il giro dei difensori centrali, quelli bravi, vale quanto quello per gli attaccanti. E c’è già movimento, visto che il Como deve solo ufficializzare Varane, come abbondantemente raccontato, per un eccellente colpo a parametro zero. Todibo è il primo della lista di Thiago Motta in casa Juve, servono le uscite per preparare l’assalto al Nizza. Hummels ha diverse proposte, anche dall’Arabia, ma ha un discorso aperto con il Bologna a circa tre milioni di ingaggio a stagione. Pongracic è il protagonista a sorpresa di queste ore: la Fiorentina ha ormai scavalcato il Rennes e conta di tagliare il traguardo. Occhio a Rugani che ha diverse situazioni aperte, compresa la pista araba e senza dimenticare Ajax, Atalanta con il Bologna che lo apprezza ma che fin qui è condizionato dai rapporti freddi con la Juve.

Foto: Instagram Champions