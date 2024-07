Esclusiva: Fiorentina, tentativo a sorpresa per Pongracic

La Fiorentina sta per cedere, come anticipato poco fa, Milenkovic al Nottingham Forest. E ora cerca un sostituto di spessore. La notizia degli ultimissimi minuti è che il club viola si è inserito a sorpresa per Marin Pongracic, il centrale croato classe 1997 che non ha ancora firmato per il Rennes. La trattativa con il Lecce era stata completata, ma mancano ancora le firme. La Viola ci prova, i numeri dell’operazione assomiglierebbero molto a quelli che porteranno Milenkovic in Premier. Non siamo agli accordi, serve cautela, ma il tentativo è in corso.

Foto: Twitter Lecce