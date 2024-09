Hummels non era sfumato, la Roma si avvicina! E anche Manolas…

Dedicato a chi ieri aveva dato per sfumato il trasferimento di Mats Hummels alla Roma. Non proprio così, visto che come vi abbiamo raccontato la Roma avrebbe perfezionato la cessione di Smalling per dedicarsi allo specialista tedesco. Siamo vicini a un accordo per un contatto fino al 30 giugno 2025. Mancano pochi dettagli, fino a quel momento bisognerà avere un minimo di prudenza, ma il traguardo è a un passo. C’è di più: il messaggio social di Manolas del pomeriggio potrebbe essere accolto prestissimo per un doppio colpo giallorosso in difesa.

Foto: Instagram Champions