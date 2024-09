Stop al mercato in Arabia: Smalling in partenza, la Roma non molla Hummels

Oggi è l’ultimo giorno di mercato in Arabia. E bisogna dire che non ci sono stati gli attesi botti dalla Serie A, considerato il naufragio dell’operazione Osimhen ma anche altre trattative sono rimaste bloccate fino alla fine (per esempio Bennacer). È tempo di saluti, invece, per Chris Smalling che ha già raggiunto un accordo con l’Al-Fayha, si aspetta soltanto di formalizzare gli ultimi passaggi. A quel punto la Roma andrà avanti per Hummels a conferma di una strategia chiara già da venerdì scorso: i due difensori più quotati in circolazione tra gli svincolati erano Hermoso e Hummels, con l’uscita di Kumbulla più il naufragio delle operazioni Danso e Djaló, la Roma avrebbe avuto bisogno di due specialisti. Hermoso c’è già (da ieri nella Capitale). Perfezionata la pratica Smalling, la Roma si metterà in azione per completare la trattativa Hummels: quest’ultimo è rimasto in contatto con altri club ma sta ancora aspettando i giallorossi.

Foto: Instagram Hummels