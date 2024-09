Manolas si candida per la difesa della Roma. L’indizio social

Kostas Manolas è tornato a essere un nome in orbita Roma. Dopo l’arrivo di Mario Hermoso, Ghisolfi è alla ricerca di un quarto centrale da regalare a Daniele De Rossi. Il difensore greco sui social ha fatto ampiamente capire il suo gradimento ad un ritorno a Trigoria postando una storia nella quale indossa la nuova maglia della Roma con “Amici mai” di Antonello Venditti come sottofondo sonoro e l’eloquente frase: “Certi amori non finiscono”. Tra i difensori svincolati ci sono anche Hummels (e ve ne abbiamo già parlato la scorsa) e Djidji, ex calciatore del Torino.

Foto: Instagram Salernitana